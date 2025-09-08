Жителя Башкирии обязали компенсировать стоимость авиаперевозки пострадавшего в ДТП

Чекмагушевский межрайонный суд взыскал с виновника аварии компенсацию ущерба в размере более 660 тыс. руб. за авиаперевозку пострадавшего, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

В апреле 2024 года в Нефтекамске по вине 25-летнего местного жителя произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход. Для его эвакуации задействовали санитарный вертолет.

Ранее суд признал водителя виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 264 УК РФ), и приговорил к ограничению свободы на два года.

Майя Иванова