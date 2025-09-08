В Саратове полиция выясняет обстоятельства ДТП с погибшим водителем иномарки

В Саратове в результате ДТП погиб водитель иномарки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области.

Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла примерно в 14:30 сегодня, 8 сентября, на 286 км автодороги «Тамбов — Пенза — Саратов — Пристанное — Ершов — Озинки — граница с республикой Казахстан». Там водитель автомобиля «Тойота Авенсис» 1986 года рождения протаранил дорожное ограждение и погиб.

Сотрудники полиции работают на месте происшествия. Специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов