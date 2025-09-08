В «Медисорбе» разъяснили ситуацию с руководителем предприятия

АО «Медисорб» разъяснило «Ъ-Прикамье» ситуацию с единоличным исполнительным органом компании. Ранее «Ъ-Прикамье» сообщил, что экс-начальник уголовного розыска ГУ МВД по Пермскому краю и директор службы безопасности АО «Медисорб» Сергей Белкин назначен единоличным исполнительным органом компании. Изменения в ЕГРЮЛ внесены 5 сентября. До этого единоличным исполнительным органом АО была управляющая компания — ООО «МС Групп».

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В АО «Медисорб» пояснили, что господин Белкин является директором службы безопасности АО «Медисорб». В августе он был назначен по совместительству на должность руководителя по защите государственной тайны. Новая должность имеет категорию единоличного исполнительного органа и означает, что по вопросам, связанным с гостайной, он действует от имени АО «Медисорб» без доверенности. «Новый единоличный исполнительный орган создан в дополнение, а не взамен предыдущим. Это означает, что АО “Медисорб” по-прежнему управляется компанией “Медисорб Групп” (“МС Групп”)»,— уточнили в компании. Генеральным директором АО «Медисорб», как и ранее, является генеральный директор «Медисорб Групп» Юрий Фотеев.

Пермское фармацевтическое предприятие «Медисорб» основано в 1993 году, производит аналоги известных лекарств — дженерики. Как указано на сайте компании, в продуктовом портфеле — более 50 наименований препаратов и более 100 единиц продукции. «Медисорб» выпускает спазмолитики, лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа и других заболеваний. В штате компании более 500 человек.