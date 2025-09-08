Lego превратила проблему в достижение

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о том, как разбросанные детали конструктора, доставляющие неудобство, стали маркетинговым ходом для бренда.

Медиа по всему миру сообщили о необычном рекорде. В Новой Зеландии девушке удалось пробежать стометровку за 24 секунды. Казалось бы, далеко от показателя Усейна Болта с его 9,5 секундами.

Но Габриэль Уолл внесли в книгу рекордов Гиннесса, ведь она пробежала босиком по дорожке из деталей Lego. Как мама двоих детей, она не раз наступала на эти маленькие брикеты, и, видимо, сумела закалиться, как никто другой, уточняется на сайте проекта.

300 кг деталей Lego для необычного забега были пожертвованы благотворительной организацией Imagination station — это как большой локальный клуб любителей конструктора в Новой Зеландии, несколько лет назад он был официально признан датской компанией партнерским проектом. Команда проводит для детей уроки по механике и робототехнике.

Вернемся к нашей героине. Габриэль тренировалась на более широких площадках с разбросанными деталями, чтобы не было соблазна свернуть с дистанции. В будущем она хотела бы побить новые рекорды, связанные с Lego, но предпочла бы что-то из него построить.

Всемирно известная компания, кстати, уже иронично признавала факт неудобства. Мелкие детали на полу — сущий кошмар, все это знают. И еще 10 лет назад, в 2015-м, Lego при участии французского креативного агентства Brand Station создала специальные мягкие тапочки с логотипом, в которых можно смело наступать на острые детали конструктора.

В какой-то момент казалось, что классические конструкторы Lego окажутся вытесненными из сознания современной публики многочисленными конкурентами. Но тщательная работа над брендом привела к тому, что культ конструктора существует теперь скорее среди взрослых, чем среди детей.

Так что никто не удивился, когда Lego в 2025 году выпустила свой самый дорогой набор в истории — «Звезда Смерти» из «Звездных войн» стоит $1 тыс. В собранном виде это фигура размером 70 см на 80 см, внутри —культовые сцены киноленты. И я лично знаю несколько человек, солидных профессионалов, которых бы такой конструктор осчастливил.