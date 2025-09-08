«Главной характеристикой кроссовера стал дисплей»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о самом большом экране, который немецкий производитель когда-либо устанавливал на свои серийные автомобили.

Еще лет 20 назад у автомобильных журналистов было принято ругать автопроизводителей за то, что электроника разбаловала конструкторов. Что раньше, дескать, качество автомобиля достигалось усилиями механиков-конструкторов: энергоемкость подвески, управляемость автомобиля в целом, настройки двигателя, способствующие его эластичной и долговременной работе. Но потом, когда появилась электроника, с ее помощью якобы стало возможным исправлять и корректировать любые ошибки в механической конструкции автомобиля.

Отчасти всё это так. Но никому в голову тогда не могло прийти, что электроника не только будет главенствовать в вопросах, как автомобиль едет, но вообще станет его сутью, причем не в контексте движения, а в контексте увеселения пассажиров. Компания Mercedes-Benz сейчас готовится к выпуску на рынок нового электрического кроссовера GLC. Так вот, по сути дела главной его характеристикой, которой очень гордятся в Штутгарте, стал дисплей MBUX Hyperscreen нового поколения, который занимает всю переднюю панель в салоне автомобиля. И это самый большой экран, который немецкий производитель когда-либо устанавливал на свои серийные автомобили.

Другие автопроизводители на своих флагманских моделях обычно делают цифровой кластер из трех дисплеев. У нового Mercedes-Benz он один, диагональю почти 40 дюймов. Помните, когда-то самым популярным размером комнатного телевизора были 32 дюйма? Так вот, теперь гораздо больший экран запихнули не в комнату, а в салон машины. Поскольку предназначен он не только и не столько водителю — у монитора предусмотрено интеллектуальное зонное затемнение, чтобы водитель не отвлекался дороги. Есть у нового Mercedes-Benz GLC и еще одна особенность: его ретрофутуристическая решетка радиатора способна светиться в темноте почти тысячей огоньков. Вероятно, чтобы не скучно было не только тем, кто находится внутри автомобиля, но и тем, кто идет или едет снаружи.

Дмитрий Гронский