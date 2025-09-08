«ОДК-Сатурн» поставил газовую турбину на ростовскую электростанцию

Турбина ГТД-110М, разработанная и произведенная на предприятии «ОДК-Сатурн» в Рыбинске Ярославской области, поставлена на одну из электростанций Ростовской области. Об этом сообщили в «Объединенной двигателестроительной корпорации» (входит в Госкорпорацию Ростех).

Фото: Объединенная двигателестроительная корпорация Турбина ГТД-110М

Турбина успешно прошла испытания и направлена для установки на одну из крупнейших электростанций Ростовской области. Первая турбина этого типа уже работает на ТЭС «Ударная» в Краснодарском крае. Мощность турбины составляет 115 МВт. Исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко отметил, что серийное производство этих турбин способствует развитию энергосистемы России и укреплению энергобезопасности страны.

Генеральный директор ОДК Александр Грачев добавил, что турбина ориентирована на внутренний рынок и призвана заменить зарубежные аналоги. До конца года планируется производство еще одной турбины этого типа. ГТД-110М отличается легкостью, компактностью и высокой топливной эффективностью.

Антон Голицын