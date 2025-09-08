NYT: в военном конфликте на Украине погибло 92 гражданина США

В ходе военного конфликта на территории Украины погибло 92 гражданина США, принимавших участие в боевых действиях на стороне Украины. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на данные Музея истории Украины (Министерство обороны Украины не дает такой информации). Издание указывает, что всего к украинской армии могло присоединиться «от одной до нескольких тысяч» американцев.

NYT сообщает, что среди прибывших американцев в основном отставные военные, которые служат наравне с украинскими военнослужащими и получают те же выплаты: около $1 тыс. в месяц — основной оклад и боевые надбавки до $3 тыс. в месяц.

Основной приток граждан США в украинскую армию наблюдался в первые месяцы конфликта в 2022 году. Газета подчеркивает, что среди тех американцев, кто присоединился к конфликту на стороне Украины, были не только бывшие военные, но и гражданские лица, а также женщины, которые заняли должности, в том числе в медицинской службе.

Евгений Хвостик