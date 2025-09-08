Удмуртия заняла 31 место в рейтинге регионов России по рынку труда

По итогам 2024 года Удмуртия оказалась на 31 месте в рейтинге регионов России по рынку труда, набрав 75,81 балла из 100, сообщает РИА «Новости». Это на 5,66 баллов больше, чем в 2023 году.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В рейтинге учитывались восемь показателей, в том числе уровень оплаты труда, занятость, условия труда, а также емкость рынка труда и другие.

В тройке лидеров рейтинга находятся Москва (98,04 балла), Санкт-Петербург (97,95 баллов) и Московская область (97,51 баллов). Внизу списка оказались Республика Тыва (24,86 баллов), Дагестан (19,04 баллов) и Ингушетия (6,73 балла).