Армения и Турция проведут переговоры по открытию границы

На днях представители Армении и Турции встретятся обсуждения нормализации отношений между двумя странами. Об этом на брифинге сообщил вице-спикер парламента, специальный представитель Армении по нормализации отношений с Турцией Рубен Рубинян. Он отметил готовность армянской стороны установить дипломатические отношения и открыть границу с Турцией.

«Встреча с турецкой стороной состоится в Армении в ближайшие дни. В повестку дня войдут вопросы армяно-турецких отношений, проведенные мероприятия и шаги, которые необходимо предпринять в будущем»,— сказал Рубен Рубинян (цитата по ТАСС). Среди конкретных вопросов, которые будут обсуждаться на встрече, восстановление исторического моста в Ани и железной дороги Гюмри-Карс.

Рубен Рубинян также заявил, что не видит причин для затягивания открытия турецко-армянской границы. «С армянской стороны нет никаких проблем с задержкой, мы готовы к открытию границ и установлению дипломатических отношений уже завтра»,— отметил он (цитата по «Интерфаксу»).

После обретения Арменией независимости в 1991 году дипломатические отношения между Ереваном и Анкарой так и не были установлены. Отношения между странами осложнены позицией Турции по Карабахскому конфликту, отрицанием геноцида армян в Османской империи и противоречиями в ратификации Карсского договора о дружбе между Армянской, Азербайджанской и Грузинской ССР и Турцией. При этом несколько лет назад начались переговоры по нормализации отношений. Первая встреча спецпредставителей Армении и Турции по нормализации отношений состоялась в Москве 14 января 2022 года. 1 июля 2022 года на встрече в Вене стороны договорились в кратчайшие сроки обеспечить возможность пересечения сухопутной армяно-турецкой границы для граждан третьих государств и начать прямые грузоперевозки по воздуху между Арменией и Турцией.

Анастасия Домбицкая