Заявление о банкротстве издателя пермского СМИ оставлено без движения

Арбитражный суд Пермского края на минувшей неделе оставил без движения заявление ООО «Центр деловой информации» о самобанкротстве. Как следует из определения, общество не представило доказательства об уведомлении о подаче заявления администрации Перми, которая является основным кредитором должника. Также в заявлении не указаны номера счетов ООО в банках и иных кредитных организациях. Недостатки заявителю предлагается устранить до 6 октября текущего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, ранее Арбитражный суд Пермского края удовлетворил заявление прокуратуры о признании недействительными сделок, заключенных между ООО «Центр деловой информации», которое издает газету Business Class, и Пермской городской думой. Речь идет о четырех контрактах, которые, как установил суд, были заключены в условиях конфликта интересов.

В итоге с общества было взыскано 36,3 млн руб. в бюджет Перми. После того как апелляция оставила решение в силе, прокуратура обратилась с заявлением о выдаче исполнительного листа.