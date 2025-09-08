Волгоградка пойдет под суд за мошенничество с муниципальной землей

В Волгоградской области суд рассмотрит в отношении местной жительницы уголовное дело о мошенничестве с земельным участком (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно релизу, фигурантка решила незаконно получить право собственности на муниципальную землю, тогда как ей было известно о возможности приобретения арендованного земельного участка по льготной стоимости при наличии на нем жилого дома. С этой целью она связалась с кадастровым инженером и уговорила его изготовить технический план с недостоверными данными о наличии на участке жилого дома. Фигурантка обещала возвести его как можно скорее.

Спустя некоторое время на основании фиктивных документов зарегистрировали право собственности на несуществующий объект недвижимости. Далее фигурантка представила в администрацию подложные документы и оформила договор купли-продажи участка по льготной цене.

В итоге волгоградка приобрела участок площадью 995 кв. м, отдав за него 31,8 тыс. руб. На то время рыночная стоимость земли составляла более 480 тыс. руб. В дальнейшем фигурантка зарегистрировала на себя право собственности, разделила участок на две части и продала третьим лицам. На этом она заработала более 3 млн руб.

Следственный отдел по Камышину завершил расследование уголовного дела. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд на рассмотрение. Фигурантка полностью признала свою вину, возместила ущерб на сумму около 500 тыс. руб.

Павел Фролов