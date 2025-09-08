В Госдуму внесли проект о праве самозанятых сдавать нежилые помещения

Группа депутатов и сенатор Елена Афанасьева внесли в Госдуму законопроект, который расширяет возможности применения специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (НПД). Документ предлагает разрешить самозанятым сдавать в аренду не только жилые, но и нежилые помещения.

Соавтор законопроекта, глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов пояснил «Российской газете», что к нему начали обращаться пенсионеры, которые сейчас не могут легально сдавать, например, свои гаражи или кладовки без уплаты налога в 13%. «А при специальном налоговом режиме отчисления составляют 4%, — отметил депутат. — Поэтому и были подготовлены эти изменения».

При этом против принятия законопроекта выступает правительство РФ, отмечает «РИА Новости». В кабмине считают, что применение НПД в отношении доходов от сдачи в аренду нежилых помещений, часто коммерческих, «связано с рисками злоупотребления». В заключении правительства говорится, что недобросовестные владельцы нежилой недвижимости могут перерегистрировать ее на «подконтрольных лиц, применяющих НПД».