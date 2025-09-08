«Легкое метро» теперь останавливается на Соколе в Ярославле

В Ярославле пригородные поезда «легкого метро» начали останавливаться на остановке Сокол, расположенной на улице Чернопрудной неподалеку от дома №37. Как сообщил замминистра дорожного хозяйства и транспорта региона Иван Русанов, «в первый день работы остановка электропоезда пользуется популярностью».

Поезда от остановки Сокол в сторону центра отправляются в 7:26, 8:34, 18:30 и 19:04, обратно — в 6:41, 7:51, 17:46 и 18:21. «Легкое метро» позволит ярославцам миновать пробки на проспекте Фрунзе и добраться до Московского проспекта, центра города и Заволжского района.

Напомним, что с 1 июля в городе запустили «легкое метро»: к действующим 39 пригородным поездам добавили 10 составов, которые останавливаются на платформах Депо, Липовая гора, Дунайка, Приволжье, Филино и Которосль.

Алла Чижова