Житель Новороссийска признан виновным в двойном убийстве

Коллегия присяжных краснодарского краевого суда признала жителя Новороссийска Эльмина Мамедова виновным в двойном убийстве, покушении на убийство еще двух лиц, хулиганстве и незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Объединенная пресс-служба судов Кубани сообщает, что вердикт Мамедову был вынесен единогласно, подсудимый признан не заслуживающим снисхождения.

Инцидент с участием Эльмина Мамедова произошел в ночь с 8 на 9 августа 2023 года на парковке перед магазином «Универсам» в селе Васильевка в пригороде Новороссийска. Злоумышленник вместе со своими знакомыми, вооружившись самодельным пистолетом, переделанным из сигнального в боевой, приехал к магазину для встречи с группой лиц, с которыми у него был конфликт.

В ходе разговора Мамедов около десяти раз выстрелил в сторону оппонентов. Двое мужчин скончались от огнестрельных ранений, еще двое участников конфликта были доставлены в больницу, им удалось выжить благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю сообщает, что уголовные дела в отношении остальных участников конфликта сейчас находятся в процессе рассмотрения судами.

Приговор Эльмину Мамедову с назначением наказания будет вынесен на основании обвинительного вердикта присяжных, сообщает пресс-служба судов края.

Анна Перова, Краснодар