На Перми-Сортировочной с путей сошли девять грузовых вагонов

Уральская транспортная прокуратура проводит проверку по факту схода с железнодорожных путей вагонов грузового поезда в Прикамье. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства.

ЧП произошло сегодня утром на станции Пермь-Сортировочная Свердловской железной дороги. При выполнении маневровых работ был допущен сход девяти вагонов грузового поезда без опрокидывания. В результате инцидента никто не пострадал, движение поездов не нарушено.

В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.