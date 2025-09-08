Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Перми-Сортировочной с путей сошли девять грузовых вагонов

Уральская транспортная прокуратура проводит проверку по факту схода с железнодорожных путей вагонов грузового поезда в Прикамье. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства.

Предыдущая фотография

Фото: Уральская транспортная прокуратура.

Фото: Уральская транспортная прокуратура.

Следующая фотография
1 / 2

Фото: Уральская транспортная прокуратура.

Фото: Уральская транспортная прокуратура.

ЧП произошло сегодня утром на станции Пермь-Сортировочная Свердловской железной дороги. При выполнении маневровых работ был допущен сход девяти вагонов грузового поезда без опрокидывания. В результате инцидента никто не пострадал, движение поездов не нарушено.

В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.