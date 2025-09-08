Мосбиржа с 22 сентября увеличивает время торгов ОФЗ

Московская биржа (MOEX: MOEX) с 22 сентября расширит время торгов облигациями федерального займа (ОФЗ). Торги на рынке ОФЗ будут начинаться в 6:50 мск с аукциона открытия (до 6:59 мск). Торговый период продлится с 7:00 до 9:50 мск. Текущий график утренней сессии на рынке облигаций — с 8:50 до 9:50 мск.

Также с 22 сентября отменяется аукцион открытия вечерней торговой сессии. Торги во второй половине дня будут проходить в период с 19:00 до 23:50 мск.

В пресс-службе Мосбиржи отметили, что унификация расписания утренних торгов на рынках акций и облигаций призвана повысить удобство работы частных и институциональных инвесторов. На утренних торгах облигациями участники смогут заключать сделки с 57 выпусками ОФЗ.