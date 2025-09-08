Назначение генпрокурора Краснова главой Верховного суда обсудят 15 сентября

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) обсудит вопрос о рекомендации генпрокурора Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда (ВС) на заседании 15 сентября. Подробности в ВККС не привели.

Конкурс на должность председателя Верховного суда был объявлен 29 июля — после смерти бывшего главы Ирины Подносовой. Господин Краснов остается единственным кандидатом на этот пост. Председатель ВС назначается сроком на шесть лет.

Игорь Краснов стал генпрокурором России в январе 2020 года. Ранее он был заместителем главы СКР.