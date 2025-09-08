Ухудшение двусторонних отношений между Венгрией и Украиной происходит по вине украинской стороны, заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто. По его словам, причиной стало лишение прав закарпатских венгров.

«Ответственность за постоянное ухудшение отношений между Венгрией и Украиной однозначно и исключительно лежит на Украине. Не Венгрия отняла права у проживающих здесь украинцев, а украинское государство постоянно отнимает права у венгерского меньшинства в Закарпатье»,— сказал Петер Сийярто на пресс-конференции в Будапеште.

Венгерский министр подчеркнул, что Украина не решает этот вопрос в том числе из-за позиции Евросоюза. «Проблема в том, что пока ЕС по какой-то причине считал аффилированность коррумпированных структур в системе украинской власти важнее, его совершенно не интересует судьба закарпатских венгров. Ситуация такова»,— отметил Петер Сийярто.

На Украине на фоне перехода к единому государственному языку в последние несколько лет начали постепенно ограничивать возможность обучения на родном языке для нацменьшинств, что вызвало недовольство Венгрии. Венгерские власти также заявляли о попытках «размыть» национальную идентичность закарпатских венгров, отказе принимать их на руководящие позиции на госслужбе.

Лусине Баласян