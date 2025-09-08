В Ставропольском крае готовность к отопительному сезону составила 80%

Отопительные системы Ставропольского края готовы к осенне-зимнему периоду на 80%. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава региона Владимир Владимиров.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Специалистам осталось проверить состояние 905 котельных и почти 1,3 тыс. км. сетей теплоснабжения.

«Задача краевого МинЖКХ — проконтролировать работу муниципалитетов по получению паспортов готовности к осенне-зимнему периоду. Необходимо изучить потребности округов в дополнительной помощи»,— отмечает господин Владимиров.

Кроме этого, глава Ставрополья поручил усилить аварийные бригады в Кисловодске, где выросло число аварий на теплосетях.

Наталья Белоштейн