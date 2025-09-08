СКР: девушки с сайта знакомств вынуждали жителей Химок брать кредиты

Следственный комитет сообщил о расследовании в Подмосковье уголовного дела о мошенничестве, жертвами которого становились посетители сайта знакомств. Ведомство обратило внимание на информацию в соцсетях.

Согласно публикациям, в Химках «приезжие вовлекают несовершеннолетних в противоправную деятельность»: девушки знакомятся с мужчинами в интернете, затем «заманивают их в подставные заведения». Там, по данным СКР, девушки «совершают мошеннические действия, приводящие к денежным долгам потерпевших». Если же мужчины отказывались платить, злоумышленники заставляли их оформлять кредиты.

Подмосковный главк СКР возбудил уголовное дело по ст. 159 УК РФ. Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования.