Свердловская область вошла в топ-3 регионов России по числу инвестпроектов

Свердловская область заняла третье место по числу инвестиционных проектов среди регионов России, сообщили «Ъ-Урал» аналитики электронной площадки «ТендерПро». На регион приходится 4,6% всех инвестиционных проектов, реализуемых в РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Впереди Свердловской области оказались только Москва и Московская область (14,6% от всех объектов), Санкт-Петербург и Ленинградская область (7,4%). Общая сумма инвестпроектов с 1 января по 31 августа 2025 года на Среднем Урале составила 176 млрд 140 млн руб. На 9 месте оказалась Тюменская область, там доля инвестиционных проектов составляет 2,9%.

«В основном коммерческие предприятия запускают новые инвестиционные проекты для диверсификации существующего бизнеса (88 % случаев). В проекты, направленные на повышение производительности, компании вкладываются в 9 % случаев, а в расширение производства — в 3%»,— рассказали в компании.

В Свердловской области чаще всего строят жилые комплексы — на них приходится 48% инвестиционных объектов региона. На втором месте оказались производственные предприятия (27% от всех объектов), на третьем — коммерческая недвижимость (13%). В инвестиционные проекты вкладывают более 2 млрд руб. 42% предприятий. Еще 37% тратят от 500 млн руб. до 2 млрд руб., а 21% — до 500 млн руб.

«По нашим подсчетам, за первое полугодие 2025 года число инвестпроектов в среднем сократилось на 13% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Под наибольшим давлением оказались сектора с длинным циклом окупаемости»,— сказала коммерческий директор ООО «ТендерПро» Елена Астафьева. Она добавила, что инвестиционный климат в России охладили высокие ставки кредитования и снижение прибыли бизнеса.