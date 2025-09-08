Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Посольство не получало данных о пострадавших при стрельбе в Иерусалиме россиянах

Посольство России в Израиле сообщило, что в диппредставительство не поступала информация о том, что среди погибших или пострадавших при стрельбе в Иерусалиме могут быть россияне.

«Каких-либо сведений от компетентных органов Израиля, а также обращений от конкретных лиц в наш адрес не поступало»,— сообщила пресс-служба посольства ТАСС.

Утром 8 сентября двое мужчин обстреляли автобус на окраине Иерусалима. По последним данным, погибли шесть человек, ранены еще как минимум 15, передает The Times of Israel. Мужчин, открывших огонь, застрелили военнослужащие ЦАХАЛа.

