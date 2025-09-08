В ГД предложили признать нежелательным общество при Кембриджском университете

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ предложила Генпрокуратуре признать нежелательным британское «Общество Генри Джексона» (Henry Jackson Society). Об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарев. По его словам, аналитики общества публикуют доклады, призывающие к проведению терактов на территории России.

«Общество Генри Джексона» было образовано в 2005 году при Кембриджском университете. Оно названо в честь американского сенатора-демократа, оказавшего влияние на идеологию неоконсерватизма в США. При обществе в 2012 году был открыт «Центр исследования России», который ставил своей задачей поддержку российский правозащитников и гражданских активистов. В частности, центр занимался кампанией по делу аудитора Сергея Магнитского.

Полина Мотызлевская