Прокуратура защитила права жертвы мошенников из Астраханской области

Прокуратура в судебном порядке защитила права пенсионерки, проживающей в Астраханской области, которая пострадала от действий мошенников. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки Ахтубинская городская прокуратура выяснила, что в августе 2022 года с местной жительницей, являющейся потерпевшей по уголовному делу о мошенничестве, связался по телефону неизвестный, который убедил ее перечислить сбережения на «безопасный счет». Правоохранительные органы установили личность владельца счета.

Надзорное ведомство обратилось в Димитровградский городской суд Ульяновской области с иском в пользу потерпевшей. Суд взыскал в ее пользу 997 тыс. руб. и проценты за пользование чужими деньгами в размере свыше 400 тыс. руб. Прокуратура проконтролирует исполнение судебного решения.

Павел Фролов