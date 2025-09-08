В Татарстане оклады бюджетников вырастут на 10% с начала следующего года

В Татарстане оклады бюджетников вырастут на 10% с 1 января 2026 года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабмина Республики Татарстан.

Государственные работники, оклад которых рассчитывается по единой тарифной сетке, станут получать на 10% больше вне зависимости от их разряда оплаты. Таким образом, работник самого нижнего разряда в следующем году будет получать оклад в размере 25 650 руб., что на 2 330 руб. больше, чем в текущем.

Ранее оклады бюджетников повышались 1 мая текущего года, также на 10%.

Марк Халитов