В Свердловской области раскрыли двойное убийство 20-летней давности

В Свердловской области завершено расследование уголовного дела об убийстве двух женщин, совершенных в 2004 году. Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета Свердловской области Александр Шульга, фигурант, ранее неоднократно судимый мужчина. В настоящее время он отбывает наказание в колонии за другое преступление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в августе 2004 года в подвале одного из домов в Ревде (Свердловская область) обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения вступил в конфликт с малознакомой женщиной и нанес ей смертельное ножевое ранение. Второе преступление он совершил в октябре 2004 года в квартире на улице Павла Зыкина во время ссоры с хозяйкой квартиры он задушил ее с помощью электропровода.

В результате работы по раскрытию преступлений прошлых лет сотрудники СКР и МВД провели анализ приостановленных дел и установили схожие признаки в двух эпизодах. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила схожесть телесных повреждений у жертв 2004 и 2019 годов.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, фигурант имеет обширную криминальную историю. «Свой послужной криминальный список он начал еще в 1999 году, когда был осужден к 7 годам лишения свободы. Условно-досрочно освободившись в 2004 году, он выводов для себя не сделал и в 2005 году вновь предстал перед судом. В 2017 году обвиняемый опять вышел на свободу, однако по-прежнему продолжил реализовывать свои преступные намерения»,— отметил Валерий Горелых.

По словам полковника Горелых, в 2019 году Ревдинский городской суд лишил его свободы на 12 лет, и теперь его ждет новый срок за убийства в 2004 году.

После допроса в колонии под тяжестью собранных доказательств обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд.

Полина Бабинцева