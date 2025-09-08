Доля убыточных организаций в Башкирии выросла до 28%

По итогам первого полугодия сальдо прибылей и убытков организаций Башкирии составило 59,6 млрд руб., что на 65,1% меньше показателей января-июня прошлого года, когда сальдированный результат составил около 111,2 млрд руб. Такие данные приводит Башстат.

Доля убыточных организаций увеличилась с 27,5% до 28%, а совокупный убыток нерентабельных субъектов увеличился в 3,6 раза — до 64,9 млрд руб.

По видам деятельности лучший совокупный финансовый результат демонстрируют организации оптовой и розничной торговли, где сальдо прибылей и убытков составило 27 млрд руб. Худшие показатели — среди предприятий обрабатывающей промышленности, где общий убыток достигает 17,7 млрд руб.

В январе-мае сальдо прибылей и убытков организаций республики составило 52,1 млрд руб., а доля убыточных организаций составляла 28,9%.

Идэль Гумеров