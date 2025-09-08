OpenAI предоставит деньги и технологии для создания ИИ-мультфильма

Американская компания OpenAI, известная прежде всего созданием чат-бота ChatGPT, поддержала съемки анимационного фильма, который будет в значительной степени создан искусственным интеллектом (ИИ). Об этом пишет The Wall Street Journal.

Мультфильм «Critterz» о лесных существах придумал сотрудник OpenAI Чад Нельсон. Компания предоставит свои ИИ-инструменты для работы над мультфильмом и вложит деньги в его создание. Ожидается, что на съемки картины уйдет восемь месяцев. Проект оценивается в $30 млн. Однако сценарий и эскизы для мультфильма создали люди, озвучат героев также живые актеры.

OpenAI рассматривает съемки мультфильма, который планируется показать на Каннском кинофестивале в следующем году, как доказательство того, что генеративный ИИ может создавать анимационные фильмы быстрее и дешевле, чем это делалось раньше. «OpenAI может рассказывать про свои инструменты целыми днями, но воздействие будет сильнее, если кто-то покажет их в действии»,— заявил Чад Нельсон.

Яна Рождественская