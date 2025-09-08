На борьбу с раком Башкирии в 2027 году выделят около 212 млн рублей

Башкирия получит 211,86 млн руб. из федерального бюджета на борьбу с онкозаболеваниями в 2027 году. Соответствующее распоряжение премьер-министра России Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Всего в 2026–2027 годах из федерального бюджета в 56 регионов страны направят более 7,4 млрд руб. на обновление медицинского оборудования в рамках региональных проектов «Борьба с онкологическими заболеваниями». В 2026 году регионы получат более 3,9 млрд руб., а в 2027 году — более 3,5 млрд руб.

В Башкирии уровень смертности от онкологии в 2015 году составлял 160,2 на 100 тыс. населения, в 2024 году он уменьшился до 156,8 на 100 тыс. В республике каждый второй случай рака выявляется на ранней стадии заболевания.

Майя Иванова