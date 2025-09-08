Билайн запустил новые базовые станции в столице Урала и пригороде

Билайн расширил LTE*-покрытие в столице Свердловской области. К началу осеннего сезона оператор обновил инфраструктуру и запустил дополнительные базовые станции в жилых районах и парках, у спортивных объектов, на территории коттеджных поселков Екатеринбурга и его пригорода.



Емкость сети «четвертого поколения» была увеличена в микрорайоне Солнечный, а также в жилых массивах Академического района, ЖК «Дружба», «Космос», «Космонавтов 11», «Квартал КЗ» и «Чемпион Парк». Благодаря техническим работам жители имеют возможность совершать онлайн-покупки, управлять финансами через мобильные банки и смотреть сериалы онлайн даже в часы пик, когда сеть может испытывать повышенную нагрузку.

Кроме того, запуск телекоммуникационного оборудования позволил расширить зону покрытия мобильной сети и улучшить качество голосовой связи на крупных спортивных объектах Екатеринбурга – футбольном стадионе "Уралмаш" и Академии футбольного клуба "Урал". Сейчас их обслуживают базовые станции нескольких стандартов. Это позволяет клиентам оператора мгновенно дозваниваться и общаться с высоким качеством звука через голосовую связь VoLTE**.

Особое внимание Билайн уделил местам с высокой концентрацией пользователей, понимая, что с началом учебного года и нового делового сезона потребность в цифровых сервисах возрастает. Локальное усиление 4G***-сети проведено на перекрестке улиц Московской и Радищева и на прилегающей территории. Сеть обновлена и в нескольких учебных заведениях. Среди них Уральский техникум автомобильного транспорта и сервиса, Екатеринбургский политехникум, Уральский колледж технологий и предпринимательства, Екатеринбургский энергетический техникум. Теперь учащиеся могут загружать на смартфон учебные материалы, участвовать в онлайн-семинарах и использовать различные образовательные приложения.

Строительство дополнительных базовых станций и апгрейд сети расширяет возможности для комфортной жизни и продуктивной работы за городом. В зону нового или улучшенного покрытия мобильной сети в пригороде Екатеринбурга вошли коттеджные поселки «Зеленый бор», «Палникс», «Аист», «Исток», «Лисьи горки» и «Зодиак», микрорайон Сулимовский, поселки «Палкинский Торфяник», «Садовый» и «Ягодный», деревня Ключи, города Верхняя Пышма, Среднеуральск, Березовский и Заречный.

Павел Литвяков, директор Екатеринбургского отделения Билайна:

«Помимо жилых районов и учебных заведений, мы значительно улучшили качество мобильного интернета в популярных общественных пространствах. Например, на всей территории Центрального парка «Зеленая роща» нашим клиентам доступен 4G-интернет. Даже с приближением осени екатеринбуржцы предпочитают проводить свободное время на свежем воздухе — гулять, заниматься спортом, встречаться и общаться с друзьями. Для нас было важно обеспечить им в этой локации доступ к цифровым сервисам: будь то возможность быстро загрузить маршрут для прогулки, делиться яркими моментами в соцсетях или отправлять видеосообщения в мессенджерах».

* LTE – стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных для мобильных телефонов и других терминалов, работающих с данными. ** VoLTE – Voice over LTE - голос через LTE. *** 4G – 4 Джи – четвертое поколение мобильной связи.

ПАО «ВымпелКом»