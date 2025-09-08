Hyundai и LG замораживают проект в США после задержания сотен южнокорейцев

Южнокорейские корпорации Hyundai и LG, сотни сотрудников которых были задержаны в США в ходе рейда против нелегальных иммигрантов, сворачивают работу в стране. В частности, Hyundai отложила запуск завода по производству аккумуляторов для электромобилей. А LG запретила своим сотрудникам в ближайшее время ездить в США, а тем, кто уже находится в этой стране по работе, посоветовала не выходить из дома или вернуться в Южную Корею.

На прошлой неделе на строительстве завода по производству аккумуляторов в Джорджии (над этим проектом работают совместно Hyundai и LG) было задержано 475 сотрудников, в том числе около 300 граждан Южной Кореи. Американские власти заявили, что они находились в стране нелегально. После переговоров южнокорейцев отпустили, и Сеул готовится вывезти их из США специальным рейсом.

Президент США Дональд Трамп заявил, что иностранные компании, инвестирующие в страну, должны «уважать наше иммиграционное законодательство», хотя и отметил, что приветствует их инвестиции в США и приезд иностранных специалистов на подобные проекты.

Проект Hyundai и LG, на строительстве которого прошли задержания, оценивается в $4,3 млрд. 8 сентября министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хен вылетел в Вашингтон для переговоров с госсекретарем США Марко Рубио. Он заявил, что будет добиваться облегчения получения рабочих виз в США для южнокорейцев.

