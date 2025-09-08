Похолодание до 1°С ожидается на неделе в Удмуртии

Сегодня в Удмуртии ожидаются локальные кратковременные дожди, которые к вечеру прекратятся, сообщает региональный Гидрометцентр. В среду в вечерние часы вновь ожидается зона осадков, которая сохранится в ночь на четверг. Небольшие дожди пройдут практически повсеместно, а днем 11 сентября их интенсивность ослабнет.

На протяжении рабочей недели сохранится ветреная погода, с наибольшими порывами ветра во вторник и четверг. Температура воздуха заметно понизится: в предстоящую ночь температура воздуха составит 5-10°С, завтра днем 11-16°С. В ночь на среду столбик термометра опустится до 2-7°С, а днем поднимется до 13-18°С.

Благодаря облачной погоде в четверг в ночные часы температура не будет ниже 7-12°С, но и днем не превысит 11-16°С. В ночь на пятницу столбик термометра опустится до 1-6°С, возможны слабые заморозки. По предварительному прогнозу, в выходные дни ожидается тихая погода без осадков.