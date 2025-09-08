В Стерлитамаке экс-полицейского обвиняют в гибели человека в ДТП

Стерлитамакский городской суд рассмотрит уголовное дело 24-летнего бывшего сотрудника уголовного розыска территориального отдела МВД, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ).

По версии следствия, в январе текущего года фигурант уголовного дела, управляя Toyota Camry в состоянии алкогольного опьянения и двигаясь по Уфимскому тракту, столкнулся с Mercedes-Benz С180. От удара Mercedes-Benz выбросило на встречную полосу, где она ударилась о Nissan X-Trail.

В результате аварии водитель Mercedes-Benz скончался на месте происшествия, еще два участника ДТП получили травмы.

Обвиняемый попытался скрыть участие в аварии, уговаривая пассажира сообщить, что тот находился за рулем автомобиля.

Экс-полицейский частично признал свою вину, он был уволен со службы за совершение проступка, порочащего честь сотрудника МВД.

Майя Иванова