Первую паровую машину изобрел Иван Ползунов

Многие удивятся, если им сказать, что первую в мире воздуходувную паровую машину изобрел Иван Иванович Ползунов в России в 1763 году. Уатт, как известно, получил привилегию на свою машину в 1768 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Модель первой в России паровой машины, построенной в 1763 году Иваном Ползуновым.

В 1882 году А. Н. Воейков, проводя ревизию Алтайского горного округа, нашел машину Ползунова и переписку о ней и поместил о Ползунове статью в «Русской старине» (1883 год). Тогда же вышла брошюра инженера В. Рюмина. Но это не создало популярности имени Ползунова, и память о нем заглохла.

Ползунов родился в 1730 году. Он был сыном солдата Екатеринбургской горной роты. Школа горного управления, где он учился, выпустила его со званием «механического ученика». В 1759 году мы видим его работающим как шихтмейстер на Змеиногородском сереброплавильном заводе. Работая на заводе, Ползунов все свое домашнее время посвящал изучению физики, математики и метеорологии.

В 1763 году 25 апреля он подал начальнику Колыванских заводов проект устройства «огнедействующей машины». В Европе в те времена в ходу была лишь одна неуклюжая паровая машина Ньюкомена. Она употреблялась только для откачивания воды и, поедая много топлива, действовала лишь в одну сторону. Для плавильных заводов она не годилась, так как не могла вдувать воздух в плавильные печи.

Проект машины Ползунова канцелярией начальника заводов был одобрен и отослан на рассмотрение в Петербург. Горные инженеры тоже одобрили его и направили в канцелярию Екатерины II. Екатерина II повелела «машину построить, выдать Ползунову 400 руб., а изобретателя прислать в Петербург для лучшего ознакомления с механикой». После невероятных трудностей он в мае 1765 года приступил к постройке своей машины. Завод шел ему навстречу неохотно. Ползунову отвели помещение в 7 саженей длины, столько же высоты и 4 сажени ширины, дали двух учеников и несколько чернорабочих и скупо отпустили нужный материал.

Работая беспрерывно в холодном помещении, Ползунов заболел горловой чахоткой, от которой скончался 29 мая 1766 года, не дожив недели до дня пуска машины — 6 июня 1766 года. Машина проработала около двух месяцев, а потом попортилась. В течение этого времени она проплавила почти 9500 пудов серебряной руды. Чинить ее не стали, а бросили в сарай. Модель и чертежи, однако, сохранились.

О машине Ползунова писали «Известия» в 1925 году.

Материал подготовил Алексей Алексеев