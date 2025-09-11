Научный бум

На Научную премию Сбера в 2025 году поступило 290 заявок — почти втрое больше, чем в прошлом году. Из общего количества 214 работ были распределены по трем основным номинациям. Еще 76 заявок привлекли номинации для молодых ученых «AI в науке» за достижение выдающихся научных результатов с применением искусственного интеллекта по направлениям основных номинаций премии.

Фото: предоставлено пресс-службой Сбера

В номинации «Физический мир», которая отмечает фундаментальные достижения в химии, физике, астрономии, технических науках и науках о Земле, поступило 77 заявок, а в «AI в науке. Физический мир» — 32.

В номинации «Науки о жизни», включающей биологию, медицину и сельскохозяйственные науки, зарегистрирована 81 заявка. В «AI в науке. Науки о жизни» — 19.

В номинации «Цифровая вселенная», где отмечаются исследователи в области математики (в том числе математических методов в экономике), компьютерных наук и информатики (включая искусственный интеллект, AI, и машинное обучение), зафиксировано 56 заявок. По направлению «AI в науке. Цифровая вселенная» — 25.

Большинство заявок поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Самары, Томска и Казани.

Анализ тематической направленности работ номинантов позволяет выявить ключевые исследовательские приоритеты. В основной номинации «Физический мир» лидируют фундаментальные проблемы создания новых материалов, физика конденсированных сред и физическая химия. В «Науках о жизни» доминируют физико-химическая биология, клиническая и фундаментальная медицина. Номинация «Цифровая вселенная» привлекла больше всего работ по математике, меньшая часть посвящена информатике, IT и вычислительным системам, включая AI.

В топе исследовательских предпочтений в номинации «AI в науке. Физический мир» — физическая химия, технические системы и процессы управления, физика конденсированных сред. В «AI в науке. Науки о жизни» тройка лидеров не изменилась: физико-химическая биология, клиническая и фундаментальная медицина. В номинации «AI в науке. Цифровая вселенная» преобладали работы в области информатики и искусственного интеллекта.

Альберт Ефимов, вице-президент, директор управления исследований и инноваций Сбербанка: «Кратный рост числа заявок говорит о доверии научного сообщества и развитии науки по всем трем векторам, на которых фокусируется наша премия. Особенно впечатляет активность молодых ученых, работающих на стыке областей. Работы поступили со всей страны, каждая из них — результат кропотливого труда. Так что сейчас нам предстоит сложнейшая задача — выбрать самых достойных. Имена новых лауреатов мы узнаем в конце года».

Напомним, что в трех основных номинациях — «Физический мир», «Науки о жизни», «Цифровая вселенная» — награда присуждается ученым, работающим в России, за совокупность выдающихся фундаментальных научных достижений последних десяти лет и созданный задел будущих открытий. Премия является персональной — 20 млн руб. каждому лауреату.

Номинации «AI в науке. Физический мир», «AI в науке. Науки о жизни», «AI в науке. Цифровая вселенная» предусмотрены для молодых исследователей. На премию выдвигаются коллективы до трех человек не старше 35 лет, которые за последние пять лет совершили значимое научное достижение с применением AI. Каждый коллектив лауреатов получит 4,5 млн руб. и еще 1 млн руб. на облачные вычисления.

Сопредседатели комитета премии — президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и ректор Сколковского института науки и технологий академик РАН Александр Кулешов.

Номинировать ученых на Научную премию могут официально приглашенные Сбером российские организации, ведущие научную, исследовательскую или образовательную деятельность, а также персонально российские и международные ученые, предприниматели и представители инвестиционного сообщества в сфере технологий. Поступившие заявки оценивают независимые эксперты, а лауреатов определяет комитет, который состоит из авторитетных ученых, специалистов разных областей науки и представителей Сбера.

Сбер учредил Научную премию в 2021 году, в Год науки и технологий в России. За это время ее лауреатами стали 12 ученых, которые получили премиальный фонд на общую сумму 196,5 млн руб. В номинации «Цифровая вселенная» лауреатами становились академики РАН и доктора физико-математических наук Александр Холево и Евгений Тыртышников, доктор физико-математических наук Евгений Бурнаев. В номинации «Науки о жизни» — академик РАН, доктор химических наук Александр Габибов, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Алексей Полилов и академик РАН, доктор биологических наук Сергей Лукьянов. В номинации «Физический мир» — академик РАН, доктор физико-математических наук Юрий Оганесян, академик РАН, доктор химических наук Валентин Анаников, а также член-корреспондент РАН, доктор химических наук Евгений Антипов.

Первыми лауреатами в номинациях для молодых ученых «AI в науке» в 2024 году стали доктор химических наук Александр Квашнин и кандидаты физико-математических наук Марк Иванов и Алексей Коротин.