В Севастополе применили новый способ борьбы с вбросами на выборах

В этом году на выборах в Севастополе используются бюллетени с микрошрифтом в качестве средства защиты от фальсификации результатов голосования. Об этом «Ъ» рассказали в городском избиркоме.

По словам членов комиссии, на оборотной стороне бюллетеней с помощью высокоточной типографской печати наносится красная защитная сетка и две строки микрошрифтом черного цвета, который невозможно прочитать невооруженным глазом или подделать. Размер микрошрифта составляет 200 микронов.

В избиркоме подчеркнули, что данная технология используется в городе впервые, она исключает возможность вбросов или других видов фальсификаций. Бюллетени для голосования с использованием КОИБ печатаются на однородной целлюлозной бумаге белого цвета. Всего для проведения выборов изготовят 320 тыс. бюллетеней.

В этом году в Севастополе проходят выборы губернатора. На пост претендуют пять человек. Кроме действующего главы города Михаила Развожаева («Единая Россия»), для участия в выборах зарегистрировались Илья Журавлев от Либерально-демократической партии России, Сергей Круглов — от партии «Справедливая Россия — патриоты — за правду», Геннадий Кушнир — от КПРФ и Ирина Салина — от «Новых людей». Досрочное голосование в городе-герое стартовало 3 сентября и продлится до 11 сентября. Основное голосование состоится с 12 по14 сентября.

Александр Дремлюгин, Симферополь