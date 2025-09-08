В Херсонской области заработал порядок передачи госимущества без торгов

В Херсонской области заработал региональный порядок передачи государственного имущества без торгов. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, теперь госимущество в области могут передать через государственное автономное учреждение «Корпорация развития Херсонской области».

«Впервые государственное имущество предоставлено юридическому лицу на основании договора аренды в рамках действующего законодательства и в правовом поле. Заключены первые договоры аренды, по которым шесть объектов — автозаправочных комплексов — официально переданы в аренду, что позволит им работать и создавать новые рабочие места»,— написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Он также подчеркнул, что процесс вовлечения государственного имущества в хозяйственный оборот производится на взаимовыгодных условиях: регион получает дополнительные рабочие места, налоги и арендные платежи, а арендаторы — имущество на льготных условиях для реализации своих экономических проектов, особенно в условиях развития перспективных рынков сбыта.

Александр Дремлюгин, Симферополь