Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Древний могильник возрастом 5,5 тысяч лет раскопали в Якутии

В Ой-Муран, Хангаласском районе Якутии, археологи Арктического научно-исследовательского центра Республики Саха нашли уникальный могильник каменного века, которому около 5,5 тыс. лет. Об этом сообщила пресс-служба центра.

Предыдущая фотография

Фото: АНИЦ Республики Саха (Якутия

Фото: АНИЦ Республики Саха (Якутия / АНИЦ Республики Саха (Якутия)

Фото: АНИЦ Республики Саха (Якутия / АНИЦ Республики Саха (Якутия)

Фото: АНИЦ Республики Саха (Якутия / АНИЦ Республики Саха (Якутия)

Фото: АНИЦ Республики Саха (Якутия / АНИЦ Республики Саха (Якутия)

Следующая фотография
1 / 5

Фото: АНИЦ Республики Саха (Якутия

Фото: АНИЦ Республики Саха (Якутия / АНИЦ Республики Саха (Якутия)

Фото: АНИЦ Республики Саха (Якутия / АНИЦ Республики Саха (Якутия)

Фото: АНИЦ Республики Саха (Якутия / АНИЦ Республики Саха (Якутия)

Фото: АНИЦ Республики Саха (Якутия / АНИЦ Республики Саха (Якутия)

Находку совершили благодаря жителю села Едяй Александру Филиппову, который обнаружил человеческий череп на берегу Лены. Он сообщил об этом археологу Виктору Дьяконову. Была создана рабочая комиссия с участием специалистов из разных учреждений.

В ходе раскопок нашли парное погребение конца каменного века. Взрослый скелет лежал головой вверх по течению Лены, рядом были останки подростка. Среди находок — луки с костяными накладками, кремневые наконечники стрел, составные ножи и каменный скребок. Особо выделяются кремневые, сланцевые и халцедоновые наконечники стрел, найденные только поодиночке в Центральной Якутии.

Новости компаний Все