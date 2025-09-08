В Ярославле открыли приют «Джина»
В Ярославле начал работу областной центр отлова и стерилизации бездомных животных «Джина» на улице Промышленной. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.
Фото: Правительство Ярославской области
Напомним, что строительство приюта профинансировал председатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик. Объект был передан в безвозмездное владение и пользование АНБО «Верность».
Ранее сообщалось, что учреждение будет работать по системе отлов-стерилизация-вакцинация-возврат, держать собаку будут 25 дней. За год приют сможет принять около 2 тыс. животных, единомоментно там смогут находиться около 200 собак.
«Открытие приюта снизит риски распространения заболеваний и повысит безопасность в городе. Но конечная цель — это поиск любящих и ответственных хозяев, сокращение количества бездомных животных на улицах»,— написал господин Евраев.
Губернатор сообщил, что каждый забравший из приюта собаку получит годовой запас корма для животного. В планах также наладить работу общественного транспорта для того, чтобы в приют могли добраться все желающие.
«До конца года при поддержке Фонда президентских грантов на территории центра планируется открыть дом для кошек. Есть возможность для строительства дополнительных корпусов. Но я искренне желаю, чтобы необходимости в них не было, а все животные нашли свой дом»,— дополнил Михаил Евраев.