В Предгорном районе выплатили компенсацию 14-летней пострадавшей от укуса собаки
В Предгорном районе Ставропольского края после вмешательства прокуратуры выплатили компенсацию 14-летней пострадавшей от укуса бездомной собаки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ
Установлено, что в марте на 14-летнюю жительницу станицы Суворовской напала бездомная собака. Пострадавшую доставили в медучреждение. подверглась нападению бездомной собаки. Обязанность отлавливать безнадзорных животных лежит на органе местного самоуправления, однако мер по устранению проблем не предпринималось.
Суд удовлетворил иск прокурора. В пользу несовершеннолетней с муниципалитета взыскали компенсацию морального вреда в размере 30 тыс. руб.