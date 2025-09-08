Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Предгорном районе выплатили компенсацию 14-летней пострадавшей от укуса собаки

В Предгорном районе Ставропольского края после вмешательства прокуратуры выплатили компенсацию 14-летней пострадавшей от укуса бездомной собаки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Установлено, что в марте на 14-летнюю жительницу станицы Суворовской напала бездомная собака. Пострадавшую доставили в медучреждение. подверглась нападению бездомной собаки. Обязанность отлавливать безнадзорных животных лежит на органе местного самоуправления, однако мер по устранению проблем не предпринималось.

Суд удовлетворил иск прокурора. В пользу несовершеннолетней с муниципалитета взыскали компенсацию морального вреда в размере 30 тыс. руб.

Мария Хоперская

