Писатель Алексей Варламов стал автором текста для «Тотального диктанта — 2026»
Автором текста для просветительской акции «Тотальный диктант» в 2026 году стал писатель Алексей Варламов, сообщили ТАСС в пресс-службе акции.
Писатель Алексей Варламов
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
«Текст диктанта о детстве Александра Сергеевича Пушкина и его взаимоотношениях с родителями уже написан, сейчас с ним работает филологический совет проекта»,— говорится в сообщении.
Алексей Варламов — исследователь русской литературы XX века, лауреат премии «Большая книга», ректор Литературного института им. А.М. Горького. Первая книга «Дом в Остожье» была опубликована в 1990 году, известность автору принесли роман «Лох» (1995) и повесть «Рождение» (1995).