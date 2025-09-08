Писатель Алексей Варламов стал автором текста для «Тотального диктанта — 2026»

Автором текста для просветительской акции «Тотальный диктант» в 2026 году стал писатель Алексей Варламов, сообщили ТАСС в пресс-службе акции.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Писатель Алексей Варламов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Текст диктанта о детстве Александра Сергеевича Пушкина и его взаимоотношениях с родителями уже написан, сейчас с ним работает филологический совет проекта»,— говорится в сообщении.

Алексей Варламов — исследователь русской литературы XX века, лауреат премии «Большая книга», ректор Литературного института им. А.М. Горького. Первая книга «Дом в Остожье» была опубликована в 1990 году, известность автору принесли роман «Лох» (1995) и повесть «Рождение» (1995).

Полина Мотызлевская