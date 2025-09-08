В КБР спрогнозировали шквалистый ветер и сход селей в горах

В течении суток 8-11 сентября местами в Кабардино-Балкарии ожидаются сильные дожди, ливни, гроза, град и шквалистое усиление ветра до 25 м/с, на реках — подъем уровней воды до неблагоприятных отметок, в горах — сход селей малого объема. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС России на основе данных Гидрометцентра.

Как отметили в ведомстве, существует вероятность подтопления пониженных участков местности, прибрежных территорий, населенных пунктов, нарушение работы ливневых систем, возможны размыв берегов рек, прорывы дамб, подмыв опор мостов, опор ЛЭП, нарушения работы дорожных и коммунальных служб, повреждения кровли и остекления зданий, гибелью сельхозкультур, порывы линий связи и электропередач.

