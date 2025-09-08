Александр Ведяхин: потребность в расчетах в юанях значительно выросла в последние годы и продолжает увеличиваться

На сегодняшний день расчеты в юанях составляют существенную долю в международных платежах, и спрос продолжает увеличиваться. Об этом рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Потребность в расчетах в юанях значительно выросла в последние годы и продолжает увеличиваться. На расчеты в вонах спроса пока мы не наблюдаем. На текущий момент в Сбере реализованы все механизмы расчетов, которые сейчас есть на рынке»,— сказал он.