Водитель скрылся после гибели пешехода в Невинномысске

В Невинномысске на пешеходном переходе по улице Менделеева автомобилист насмерть сбил женщину и покинул место происшествия. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Михаил Миненков.

Фото: Михаил Миненков / t.me

Авария произошла в воскресенье, 7 сентября. Пострадавшая скончалась от полученных травм на месте. Водитель скрылся с места ДТП.

Правоохранительные органы ведут следственные мероприятия по факту дорожно-транспортного происшествия.

Тат Гаспарян

