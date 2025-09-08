Водитель скрылся после гибели пешехода в Невинномысске
В Невинномысске на пешеходном переходе по улице Менделеева автомобилист насмерть сбил женщину и покинул место происшествия. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Михаил Миненков.
Фото: Михаил Миненков / t.me
Авария произошла в воскресенье, 7 сентября. Пострадавшая скончалась от полученных травм на месте. Водитель скрылся с места ДТП.
Правоохранительные органы ведут следственные мероприятия по факту дорожно-транспортного происшествия.