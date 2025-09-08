Александр Ведяхин: российский рынок AI по самым минимальным данным оценен в 5-7 млрд долларов

По самым минимальным данным, рынок искусственного интеллекта РФ оценен в $5-7 млрд, сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. Сбер уже выполняет функцию финансового моста между Россией и Китаем, обслуживая торговые операции и поддерживая компании, работающие в двусторонних расчетах.

«Мы видим для себя роль полноценного участника китайской инновационной экосистемы. Речь идет не о конкуренции с местными игроками, а об интеграции через совместные проекты, обмен опытом и создание новых решений. Мы готовы приносить на китайский рынок лучшие практики интеграции AI в финансы и другие отрасли и в то же время учиться у китайских партнеров масштабированию и скорости внедрения»,— сказал господин Ведяхин.