В Грузии двум гражданам страны назначили 18 лет тюрьмы за убийство туриста из РФ

Зугдидский городской суд Самэгрело — Земо Сванетского края Грузии — приговорил уроженцев региона Сванети Реваза Пакелиани и Бежана Чкадуа к 18 годам лишения свободы по делу об убийстве гражданина РФ Виктора Соловьева 5 января. Об этом сообщает агентство Interpressnews со ссылкой на Главную прокуратуру страны.

Суд счел доказанным, что мужчины, вооруженные пистолетом и ножом, напали на двух российских туристов, избили и ограбили обоих, а затем убили Виктора Соловьева выстрелом из пистолета.

Местная полиция арестовала мужчин 6 января. Им было предъявлено обвинение по части «Г» и части «И» статьи 109 УК Грузии «Умышленное убийство, совершенное группой лиц», части 2 статьи 179 («бандитизм, совершенный группой лиц»), части 3 статьи 143 («незаконное лишение свободы, совершённое группой лиц с предварительным сговором и применением насилия или угрозы насилием опасным для жизни») а также части 3 статьи 236 «незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия»).

В Зугдидском районном суде «Ъ» заявили, что семьи погибшего и пострадавшего были подробно проинформированы о ходе расследования и приговоре.

За убийство с отягчающими обстоятельствами УК Грузии предусматривает до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

Сванетия считается одной из приоритетных направлений для российских туристов, прибывающих в Грузию. Ежегодно ее посещают около 50 тыс. россиян.

Георгий Двали, Тбилиси