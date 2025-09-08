Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Прикамье скончался руководитель одной из воскресных школ

6 сентября скончался руководитель церковно-приходской воскресной школы при Пророко-Илиинском храме поселка Юг Денис Зенков. Ему было 37 лет. Об этом сообщает пресс-служба Пермской митрополии РПЦ. Первым на это обратил внимание v-kurse.ru.

Фото: Пермская митрополия РПЦ

Фото: Пермская митрополия РПЦ

«Вопреки болезни, с Божией помощью, Денис Андреевич служил Святой Церкви на разных церковных послушаниях», — уточнили в пресс-службе.

Господин Зенков являлся выпускником Пермской духовной семинарии.