В Прикамье скончался руководитель одной из воскресных школ

6 сентября скончался руководитель церковно-приходской воскресной школы при Пророко-Илиинском храме поселка Юг Денис Зенков. Ему было 37 лет. Об этом сообщает пресс-служба Пермской митрополии РПЦ. Первым на это обратил внимание v-kurse.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пермская митрополия РПЦ Фото: Пермская митрополия РПЦ

«Вопреки болезни, с Божией помощью, Денис Андреевич служил Святой Церкви на разных церковных послушаниях», — уточнили в пресс-службе.

Господин Зенков являлся выпускником Пермской духовной семинарии.