Умер нобелевский лауреат по медицине Дэвид Балтимор

Американский биолог Дэвид Балтимор, получивший Нобелевскую премию по медицине за открытие механизмов передачи генетической информации, скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщила газета New York Times. Причиной смерти стали осложнения, вызванные несколькими онкологическими заболеваниями.

Биолог Дэвид Балтимор

Фото: Vincent Yu / AP Биолог Дэвид Балтимор

Дэвид Балтимор родился в 1938 году в Нью-Йорке в семье детей иммигрантов из Российской империи. Его мать была дочерью портного из Одессы. В 37 лет он совершил открытие, изменившее молекулярную биологию. В 1975 году он был удостоен Нобелевской премии за экспериментальное опровержение так называемой «центральной догмы» биологии, согласно которой информация в клетках передается только от ДНК к РНК и далее к белкам.

Господин Балтимор доказал возможность обратной передачи — от РНК к ДНК, сделав ключевое открытие вирусного фермента, известного как транскриптаза или ревертаза. Этот фермент обращает процесс синтеза и позволил понять механизм действия ретровирусов, включая вирус иммунодефицита человека. Благодаря этому открытию появилось новое понимание природы вирусов и развитие генной терапии с использованием неактивных ретровирусов для внедрения полезных генов и коррекции наследственных заболеваний. Помимо научной деятельности, Дэвид Балтимор возглавлял крупные университеты и активно поддерживал исследования СПИДа.