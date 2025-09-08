обновлено 13:28
В Гайнах за содействие при заключении контракта с Минобороны РФ будут платить 50 тыс. рублей
Дума Гайского округа утвердила единовременные выплаты для граждан, которые оказывают содействие другим заключить контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Выплата для содействующих составит 50 тыс. руб. Источник финансирования — местный бюджет.
Мера поддержки будет действовать до 31 декабря 2025 года.
Аналогичные выплаты уже производятся в Перми, Пермском, Лысьвенском и Чердынском округах.