В Переславле вынесли приговор водителю за наезд на пешехода

В Переславле-Залесском осудили местного жителя за наезд на пешехода, совершенный в состоянии опьянения. Прокуратура поддержала обвинение против 40-летнего мужчины, ранее не имевшего судимостей, сообщили в ведомстве.

Суд признал его виновным по пункту «а» части 2 статьи 264 УК РФ за нарушение ПДД, повлекшее тяжкий вред здоровью. В январе 2025 года, находясь в состоянии опьянения, он управлял автомобилем Chery T21 по улице Менделеева. На нерегулируемом пешеходном переходе он не уступил дорогу 86-летнему пешеходу и сбил его, что привело к серьезным травмам.

На суде подсудимый признал вину и возместил моральный ущерб пострадавшему в размере 800 тыс. рублей. Суд приговорил его к 3 годам 6 месяцам условно с испытательным сроком 2 года и лишил права управлять транспортными средствами на 2 года. Приговор пока не вступил в законную силу.

Антон Голицын